Министр обороны КНДР назвал способ предотвращения ядерной войны на полуострове

Действия Соединенных Штатов отчетливо показывают, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил глава Минобороны Кан Сун Нам в обращении к участникам московской конференции по безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

Обращение министра зачитал атташе по вопросам обороны посольства КНДР в Москве.

В своем заявлении Кан Сун Нам отметил, что сложившаяся в настоящее время на полуострове ситуация подтверждает истину: решение проблемы региона «путем диалога и переговоров - является лишь пустым звуком».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ядерную войну на Корейском полуострове можно предотвратить только за счет обладания мощными средствами военного сдерживания.

В Пхеньяне твердо убеждены, пояснил Кан Сун Нам, что до тех пор, пока США не признают полную несостоятельность своей агрессивной политики в отношении республики, не откажутся навсегда от конфронтационной линии, разрешение ситуации путем мирных переговоров невозможно.