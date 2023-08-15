Министр обороны КНДР назвал способ предотвращения ядерной войны на полуострове
Действия Соединенных Штатов отчетливо показывают, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил глава Минобороны Кан Сун Нам в обращении к участникам московской конференции по безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».
Обращение министра зачитал атташе по вопросам обороны посольства КНДР в Москве.
В своем заявлении Кан Сун Нам отметил, что сложившаяся в настоящее время на полуострове ситуация подтверждает истину: решение проблемы региона «путем диалога и переговоров - является лишь пустым звуком».
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ядерную войну на Корейском полуострове можно предотвратить только за счет обладания мощными средствами военного сдерживания.
В Пхеньяне твердо убеждены, пояснил Кан Сун Нам, что до тех пор, пока США не признают полную несостоятельность своей агрессивной политики в отношении республики, не откажутся навсегда от конфронтационной линии, разрешение ситуации путем мирных переговоров невозможно.
Ранее глава ГУ Генштаба РФ Игорь Костюков сообщил, что действия Вашингтона вынуждают Северную Корею создавать собственные стратегические силы сдерживания.