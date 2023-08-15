Глава ГРУ заявил об активизации полетов авиации США у границ РФ

По общим оценкам главы ГРУ, за этот год США было осуществлено 77 вылетов, «что уже больше, чем за весь 2022 год. Интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20 процентов и составляет 920 самолетовылетов в год».