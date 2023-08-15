Глава ГРУ обвинил США в агрессивных действиях в отношении КНДР

Глава ГУ отметил, что США действуют агрессивно, отказываются от диалога с Пхеньяном, фактически «подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания».

По его оценке, политика Вашингтона заводит в тупик урегулирование ядерной проблемы на Корейском полуострове.

Костюков уточнил, что на фоне действий властей США Северная Корея не только не отказывается от ядерных вооружений, но и считает их основной гарантией национальной безопасности.