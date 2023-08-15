Глава ГРУ обвинил США в агрессивных действиях в отношении КНДР
Агрессивные действия Соединенных Штатов вынуждают КНДР создавать собственные стратегические силы сдерживания, рассказал во вторник, 15 августа, руководитель Главного управления (ранее - ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава ГУ отметил, что США действуют агрессивно, отказываются от диалога с Пхеньяном, фактически «подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания».
По его оценке, политика Вашингтона заводит в тупик урегулирование ядерной проблемы на Корейском полуострове.
Костюков уточнил, что на фоне действий властей США Северная Корея не только не отказывается от ядерных вооружений, но и считает их основной гарантией национальной безопасности.
Ранее в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты всячески провоцируют КНДР на запуск ракет и наращивание своей оборонной мощи.