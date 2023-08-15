Шойгу: Запад попытался сорвать форум «Армия-2023»

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности.