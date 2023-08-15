Мобилизация: последние новости на сегодня 15 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 августа 2023, в материале «Рамблера».

Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Российские военнослужащие совершили ряд героических поступков и подвигов в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишет газета «Известия».

Военное ведомство рассказало о самоотверженности сержанта Александра Алферова, который в интересах батальонной тактической группы Вооруженных сил РФ организовывал бесперебойную связь. Украинские солдаты в то время вели массированный минометный обстрел по позиции группы, чтобы отбить поселок.

В результате этой атаки командно-штабная машина, обеспечивающая связь, получила повреждения, и подразделение не могло координировать свои действия. Алферов смог развернуть станцию спутниковой связи под непрекращающимся огнем противника.

Также в Министерстве обороны РФ рассказали о матросе Илье Качаеве, который выполнял обязанности оператора одной из систем управления оружием большого десантного корабля на северном молу входа в главную базу Черноморского флота. На своем посту он заметил сверхмалую надводную цель, доложил командованию и первым приступил к уничтожению дрона. Такая оперативность позволила ликвидировать группу приближающихся объектов без каких-либо потерь.

Депутаты Химок передали посылки в зону СВО

В зону ведения боевых действий на Украине передали лекарства, провизию и элементы оборудования. Гуманитарный груз передали в исполнительный комитет партии «Единая Россия», на фронт его отвезут волонтеры, пишет «Химки СМИ».

Как уточняет издание, за период военного конфликта жители городского округа Химки, администрация и весь депутатский корпус оказывали посильную помощь мобилизованным гражданам и их семьям. Гуманитарные грузы отправляются на фронт постоянно, за последние полгода со стороны Химок было передано сотни тонн предметов первой необходимости. Среди вещей, лекарств и провизии солдаты также находили детские рисунки и письма из дома.

Кубанский фонд «Добро и дело» присоединится к гуманитарной миссии «Единой России»

Руководитель фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили партнерские отношения в области наращивания гуманитарной помощи военнослужащим на фронте. Об этом пишет «Кубанские новости».

Особое внимание было обращено на объединение усилий актива «Единой России» Кубани, волонтеров и активистов фонда Добро и Дело».

Издание отмечает, что «Единая Россия» помогает солдатам с первых дней военного конфликта, и только отделение в Краснодаре передало на фронт уже более 2 тысяч элементов спецтехники на сумму свыше 75 млн рублей.