Завод имени Дегтярёва разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
Завод имени Дегтярёва разработал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM калибра .338 Lapua Magnum, сообщил начальник конструкторского бюро завода Владимир Лёзов.
«Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции», — цитирует РИА Новости Лёзова.
По его словам, винтовка заработала положительные отзывы.
Он отметил, что сейчас завод готовится начать серийное производство данной модели.
В июле глава предприятия — разработчика оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».