Посол Украины сравнил решение ФРГ по ракетам Taurus с пенальти

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

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Макеев написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что ограничение дальности Taurus «равносильно запрету» игрокам сборной по футболу «выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», передает РИА «Новости».

Так украинский дипломат отреагировал на сообщение газеты Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальности действия.