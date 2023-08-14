В НИИ стали сравнили Bradley и БМП-3

Американская боевая машина пехоты Bradley в серийном варианте значительно слабее российской БМП-3 с динамической защитой. Сравнение техники для Научно-исследовательского института (НИИ) стали Евгений Чистяков.

«Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты», — сказал специалист.

Директор по внешнеэкономической деятельности и гражданской продукции компании Руслан Дышеков отметил, что навесной комплекс динамической защиты для БМП-3 будет поставлен в войска уже в текущем году и позволит защитить боевую машину от моноблочных ручных противотанковых гранат (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Кроме этого, комплекс несет в себе такую функцию, как защита от стрелкового оружия, повышает защищенность машины от пробития стрелковым оружием разного калибра, потому что металлическое исполнение, — добавил директор.