Датские истребители подняли в небо из-за российских самолетов

Истребители ВВС Дании поднялись в небо в ночь на 14 августа из-за двух российских самолетов над Северным морем, сообщило в Twitter (X) Минобороны страны. В ведомстве заявили, что датские летчики сопровождали российских коллег в международном воздушном пространстве.
Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе до утра для идентификации двух российских самолетов в международном воздушном пространстве над Северным морем, — говорится в аккаунте министерства.
В ведомстве не уточнили, о каких именно роcсийских самолетах идет речь. Также отмечается, что они не заходили в воздушное пространстве Дании.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила,что Военно-морской флот Британии в 2021–2022 годах сопроводил более 100 российских военных кораблей неподалеку от побережья королевства, рассказала в письме в парламент. В этот же период в британских водах были обнаружены и отслежены несколько российских подлодок.
В январе два стратегических бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») выполнили плановый десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Летчики дальней авиации ВС РФ выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, Тихим океаном.