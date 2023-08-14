Датские истребители подняли в небо из-за российских самолетов

Истребители ВВС Дании поднялись в небо в ночь на 14 августа из-за двух российских самолетов над Северным морем, сообщило в Twitter (X) Минобороны страны. В ведомстве заявили, что датские летчики сопровождали российских коллег в международном воздушном пространстве.

Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе до утра для идентификации двух российских самолетов в международном воздушном пространстве над Северным морем, — говорится в аккаунте министерства.

В ведомстве не уточнили, о каких именно роcсийских самолетах идет речь. Также отмечается, что они не заходили в воздушное пространстве Дании.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила,что Военно-морской флот Британии в 2021–2022 годах сопроводил более 100 российских военных кораблей неподалеку от побережья королевства, рассказала в письме в парламент. В этот же период в британских водах были обнаружены и отслежены несколько российских подлодок.