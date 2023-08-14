В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А

Ранее эта машина нигде не демонстрировалась, ее облик значительно отличается от БТР-82А.

Как отмечается в материалах производителя, "Военно-промышленной компании",восьмиколесный бронетранспортер рассчитан на размещение 10 человек, оснащен дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил и может разгоняться по шоссе до 80 км/ч. Усовершенствованный БТР-82А вооружен пушкой 2А72 калибра 30 мм и способен выдержать попадание бронебойных пуль Б-32.