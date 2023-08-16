Антидроновый комплекс "Рать" показали на "Армии-2023"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представили многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками "Рать". В его составе - активная РЛС, системы обнаружения и подавления беспилотников, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости.

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Комплекс в двух модификациях - с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов представил холдинг "Росэлектроника". "Рать" создана на базе бронеавтомобиля СБА-70К4.

РЛС на борту способна обнаруживать на расстоянии в четыре километра беспилотники размером с птицу. Комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления в радиусе до 1,5 километра. Установлен также разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости. А еще используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-милиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов. Он уничтожит цели на расстоянии до 4 километров. Это оборудование монтируется в модификации комплекса с пушечным вооружением.