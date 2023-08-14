Назван срок возвращения в строй авианосца "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будут сданы ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.