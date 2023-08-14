Мобилизация: последние новости на сегодня 14 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 августа 2023, в материале «Рамблера».

На Дону появится центр комплексной реабилитации для участников СВО

Для оказания медицинской помощи жителям дона может быть построен медицинский центр реабилитации для участников специальной военной операции, сообщает nash-krai.ru.

О важности организации в регионе комплексной системы адаптации участников спецоперации заявила министр труда Елена Елисеева. Речь идет о психологической и социальной помощи, обучении ребят техническими средствами реабилитации, которые помогут им адаптироваться и других мерах.

Создать такой центр можно на базе областного госпиталя ветеранов войн, дополнив его направлениями социальной реабилитации.

Из Оренбурга на нужды СВО передали автобусы

Автобусы «ПАЗ» передали из Оренбурга военнослужащим 67-й мотострелковой дивизии, сообщает prooren.ru.

Как заявил глава города Сергей Салмин, она базируется на территории Оренбургской области. Военные получат четыре транспортных средства. Их отправят на место дислокации дивизии, затем погрузят на платформу для транспортировки в зону специальной военной операции.

На автобусах военнослужащие смогут перевозить необходимые грузы, либо личный состав.

Машков посетил военный госпиталь для участников СВО в Севастополе

Российский актер Владимир Машков посетил военный госпиталь в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

В медицинском учреждении проходят лечение участники специальной военной операции. Актер пообщался с военнослужащими. Это бойцы из Краснодара, Брянска, Белгорода и других городов.