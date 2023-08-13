Шойгу посетил российскую группировку войск на Новой Земле

Эксперты увидели в поездке Шойгу на ядерный полигон Новой Земли предупреждение Западу о недопустимости поставок дальнобойного оружия Киеву. Не исключается, что Россия возобновит ядерные испытания, пишет МК.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что поездка Шойгу предостерегает Запад от поставок Киеву дальнобойных ракет «Таурус» и «АТАКАМ», позволяющих ВСУ наносить залповые удары по российским городам.

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По мнению Шурыгина, «неограниченный воздушный террор» уже осенью может стать следующим шагом американской стратегии войны против России.

«С этим, как говорится, надо что-то делать. И возможно, высокопоставленная инспекция ядерного полигона на Новой Земле – недвусмысленная «черная метка» Западу, сделавшему ставку на эскалацию на Украине», - заявил Шурыгин.

Политик Родион Мирошник уверен, что внезапная поездка Шойгу на Новую Землю посылает сигнал Западу, который «заверяет мир, что Россия никогда не сможет применить ядерное оружие».

«Даже перед теоретической возможностью использования ядерного оружия, оно должно быть тщательно проверено. Точно оценены параметры его воздействия и последствия, и ни у кого не оставалось сомнений в его работоспособности», - сказал Мирошник.

Многие аналитики напомнили о недавней статье политолога Сергея Караганова.

Она озаглавлена «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы».

В статье говорится, что Запад стремится нанести военное поражение России на Украине, и убеждает сам себя, что РФ не будет использовать ядерные силы для «превентивной деэскалации конвенциональной войны».

Политолог считает, что России необходима стратегия устрашения, которая свести позволит свести на нет угрозу удара по нашей территории, и образумит западные элиты. Один из шагов - возобновление испытаний ядерного оружия.