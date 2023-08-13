«Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки

Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения специальной военной операции новую систему разведки «Квазимачта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

По его словам, «Квазимачта» — это «коптер, который используется в разведке».

«Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — заявил Лушников.

Он отметил, что концерн предложил систему госзаказчику.

Ранее генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации получат новые модернизированные автоматы АК-12 уже в этом году. По его словам, у данной модели было семь доработок.