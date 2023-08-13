Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами

Польша планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит Варшава рассчитывает на поставки, которые укрепят оборону страны на восточном фланге.

© lenta.ru

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache, — сказал Блащак. — Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота (полоса в окрестностях Бреста шириной 80 км между реками Нарев и Буг, — прим. "Ленты.ру"). Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду».

Он также добавил, что сейчас на этом участке границы уже размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а артиллерийские системы HIMARS.