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В ВСУ заявили о смене приоритетов на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отдавать приоритет борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ заявили о смене приоритетов на фронте
© globallookpress.com

«Одна из приоритетных целей для нас сейчас — это РЭБ. Чтобы не давать врагу развивать свою систему радиоэлектронной борьбы», — заявил Сергей Череватов для телеканала «Мы Украина».

Средства РЭБ позволяют обезвреживать вражеские беспилотники. Они подают волны на определенных частотах, из-за которых беспилотники теряют связь с пультом управления или падают на землю из-за ошибки в системе.

Такие системы активно применяются при защите российских территорий и подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Например, во время атаки по Крымскому мосту Россия поразила шесть беспилотников при помощи РЭБ.

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Армия России использует передовые технологии в зоне спецоперации. Так, российские подразделения получат аппараты по созданию помех «Пародист».

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