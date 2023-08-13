Армия России получит новый автомат АК-12 в этом году

«Сегодня тот огромный богатый опыт, который включает обратную связь по АК-12, несомненно, приводит к тому, что, мы его модернизируем, дорабатываем, изменяем материалы. И вот на сегодняшний день министром обороны поставлена задача. Мы отработали полностью все те моменты, которые нужно было доработать, провели испытания, подтвердили все это», — сказал Лепин.