Рогов сообщил о тяжелой ситуации в Урожайном из-за ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на направлении Времевского выступа запорожского фронта спустя две недели после ожесточенных боев. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация тяжелая.