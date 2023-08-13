ВСУ бросили раненых и сбежали после неудавшейся атаки на ДНР

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик. Он добавил, что бойцы российского взвода БПЛА смогли обнаружить дом, где прятались оставшиеся украинские военные, и уничтожили его одним ударом из миномета, вероятнее всего также подорвав боекомплект противника.