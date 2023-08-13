Спецоперация на Украине 13 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 августа 2023 года.

Министерство обороны РФ сообщило об успешном отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

Вооруженные сил РФ успешно отразили семь атак штурмовых групп армии Украины на донецком направлении, в том числе у Водяного и Клещеевки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он уточнил, что противник атаковал в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки российские военнослужащие ликвидировали более 110 украинских солдат, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30.

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины над территорией Белгородской области. Он пытался атаковать объект на территории страны. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

Он уточнил, что нападение произошло в 17:30 мск, Киев задействовал один дрон, чтобы нанести удар по объекту на территории РФ. Российские средства ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет.

В США заявили о вероятности потери Украиной Одессы из-за краха ВСУ

Неспособность Вооруженных сил Украины продолжать военные действия может обернуться потерей Одессы. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works, передает Lenta.ru.