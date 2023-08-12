Пентагон запланировал проведение реструктуризации Нацгвардии в Вашингтоне

Пентагон планирует реструктуризацию Национальной гвардии в Вашингтоне, округе Колумбия, после хаотичного реагирования военными на события января 2022 года вокруг Капитолия и 2020 года после гибели Джорджа Флойда в ходе задержания. Об этом сообщает The Associated Press.

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По данным издания, изменения могут привести к передаче авиационных подразделений округа Колумбия, которые подверглись резкой критике во время протестов. Но тогда округ получит больше военной полиции.

Отмечается, что главным объектом дискуссии является вопрос, кто будет контролировать охрану округа, ведь во всей стране губернаторы контролируют свои подразделения Национальной гвардии. Однако, подчеркивает AP, Колумбия — не штат, и главным там является президент, он передает эти полномочия министру обороны, который обычно делегирует их министру армии.

Издание сообщает, что пока есть два варианта: сохранить существующую систему или передать контроль Северному командованию США.