Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

Минобороны России в Telegram-канале сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам в РФ.

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По информации военного ведомства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4:00 ночи на воскресенье, 13 августа, обнаружила и уничтожила украинский дрон над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.

Ранее жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщали о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов.

12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино. Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.