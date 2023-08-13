Минобороны РФ: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российский объект беспилотником, средства ПВО уничтожили его над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "13 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в ведомстве. В министерстве отметили, что российская ПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областью. При происшествии никто не пострадал, разрушения не зафиксировали. Утром 13 августа Минобороны РФ также сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области. Накануне Украина атаковала Крымский мост ракетами С-200. Для ударов по инфраструктурным объектам России украинская армия использует зенитные управляемые снаряды.