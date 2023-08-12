Минобороны РФ прокомментировало вторую попытку удара по Крымскому мосту

Киевский режим вновь попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе. Об этом заявили журналистам в Минобороны России .

"12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - заявили в ведомстве. Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет.

До этого высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны сообщил ТАСС, что использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса С-200 советского производства для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км.

С-200 - зенитный ракетный комплекс дальнего действия советского производства. Он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года. Как наиболее мощное зенитное оружие ЗРК С-200 длительное время были развернуты только на территории СССР, поставки их за рубеж начались в 1980-х годах, когда появилась ЗРС С-300П.