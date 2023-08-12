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В Германии объяснили причину проблем с контрнаступлением ВСУ

Проблемы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том числе связаны с тактикой малых групп. Так причину сложностей украинской армии объясняют в Германии, передает газета Bild am Sonntag.

В Германии объяснили причину проблем с контрнаступлением ВСУ
© Lenta.ru

В распоряжении журналистов оказался внутренний документ бундесвера. В нем говорится, что подобная тактика, в частности, ведет к тому, что ВСУ не могут в полной мере реализовать ударную мощь бригад, которые прошли подготовку в ФРГ.

«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», — поясняется в документе.

В результате ВСУ не могут перехватить инициативу, указали в бундесвере.

Ранее российский полковник запаса Юрий Чмутин заявил, что украинская армия не сможет вести контрнаступление осенью. Он напомнил, что в этот период будут идти дожди, и вражеская техника будет застревать.

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