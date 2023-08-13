Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

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По его словам, они захватили два опорных пункта, три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты противника в районе населенного пункта Ольшана. Зыбинский также рассказал, что в целях восстановления утраченных позиций противник провел две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на позиции ВС РФ в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка.

Он отметил, что они были успешно отражены. Противник потерял до взвода живой силы. Кроме этого, начальник пресс-центра указал, что тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение беспилотником-камикадзе "Ланцет" уничтожило самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр. Зыбинский добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провел две атаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Артиллерия группировки нанесла огневое поражение. Потери ВСУ составили до взвода живой силы.