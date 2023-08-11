Четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения

Четыре самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии подверглись воздействию систем наведения и радиолокации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Он уточнил, что воздействие систем наведения зафиксировали два самолета Су-34 и два Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф. По его словам, бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически.

«Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — добавил Кулить.