Во Ржеве установят памятник солдату СВО

"Ржев исторически является столицей голубеводства, в Великую Отечественную войну ржевских голубей немцы вывезли в Германию. После войны удалось отыскать эту породу и вернуть в город. В студии военных художников имени М. Б. Грекова [выполнили макет будущего памятника] очень творческие люди, они понимают образ каждого муниципального образования. И вот у них родился такой образ участника СВО с голубями. Это внук того ветерана Великой Отечественной войны, который защищал от фашистов, и сейчас внук повторяет подвиг деда", - уточнил Крылов.