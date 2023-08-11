Африканский союз поддержал решение о военной операции в Нигере

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. По его словам, начальники штабов вооруженных сил государств ECOWAS проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д’Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек и что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента Мохамеда Базума в случае военного вмешательства соседних государств для восстановления его власти.