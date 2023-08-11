Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве . Об этом заявили в Минобороны России .

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.