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В Минобороны РФ сообщили о подавлении попытки украинского БПЛА атаковать объект в Москве

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве. Об этом заявили в Минобороны России.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

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"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули там.

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