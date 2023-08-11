Мобилизация: последние новости на сегодня 11 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 августа 2023, в материале «Рамблера».

Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди

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Детей российских военнослужащих, погибших при участии в боях на Украине, предложили зачислять в школы без очереди. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ на портале проектов нормативных правовых актов.

С этой инициативой выступило Министерство просвещения РФ. Детям погибших в боях при выполнении задач в специальной военной операции солдат предложено предоставлять места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях во внеочередном порядке.

Как говорится в документе, получить право на зачисление в школу вне очереди можно будет и в том случае, если военнослужащий скончался из-за травмы или заболевания, полученного в ходе боев на Украине. Это же право могут получить усыновленные дети.

В ЛДПР предложили использовать закрытые санатории для реабилитации бойцов СВО

Закрытые санатории можно использовать для реабилитации российских солдат, пострадавших в ходе боев на Украине. Такое заявление сделал глава Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, передает Дума ТВ.

Он указал, что сейчас в стране не хватает специализированных реабилитационных центров, в то время как большинству военнослужащих необходимо длительное восстановление. Для этих целей можно было бы восстановить неработающие санатории и пансионаты.

Парламентарий также обратил внимание на том, что появление новых центров реабилитации создаст дополнительные рабочие места и окажет положительное влияние на развитие социальной сферы в регионах.

На Госуслугах может появиться раздел для участников СВО

Специальный раздел на Госуслугах может появиться для участников специальной военной операции. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Занко, передает Дума ТВ.

Она пояснила, что портал будет уведомлять солдат обо всех актуальных мерах поддержки военнослужащих.