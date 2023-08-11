Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

Серийные поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 Вооруженным силам РФ (ВС РФ) начнутся уже в этом году. Об этом в интервью «Известиям» АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

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По словам Лушникова, в настоящее время на концерне активно ведутся работы над вооружением экипажей самолетов, постоянно совершенствуются беспилотники и барражирующие боеприпасы. «Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия», — заявил президент концерна, отметив, что модернизация, которая проведена сейчас, направлена на то, чтобы бойцу было «удобнее и эффективнее» решать задачи, которые перед ним стоят.

Кроме прочего, это касается требований, которые были жестко прописаны в техническом задании --переключателя автоматического огня: одиночный выстрел, двойной, и автоматический огонь. Двойной выстрел, по словам Лушникова, не показал свою целесообразность, поэтому этот переключатель принято решение убрать. Но одновременно с этим вводится двусторонний переводчик режима огня.

Было модернизировано прицельное устройство — новый автомат снабжен перекидным прицелом на несколько типовых расстояний для стрельбы. То есть теперь под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство.

Поставки автомата начнутся со второго полугодия. Вскоре завершатся соответствующие испытания, а затем оружие будет запущено в производство.