Глава МВД назвал критическим недокомплект личного состава

«Я прекрасно понимаю, что некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Ситуация сложная, следователей не хватает. Мы обязаны сделать всё, чтобы минимизировать риски», — сказал министр, представляя новых руководителей личному составу управления МВД по Магаданской области и Севастополю.