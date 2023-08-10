Глава МВД назвал критическим недокомплект личного состава
По словам Владимира Колокольцева, сотрудники обязаны сделать всё, чтобы защитить права и свободы граждан.
«Я прекрасно понимаю, что некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Ситуация сложная, следователей не хватает. Мы обязаны сделать всё, чтобы минимизировать риски», — сказал министр, представляя новых руководителей личному составу управления МВД по Магаданской области и Севастополю.
5 тыс. полицейских — это средняя штатная численность одного регионального главка ведомства.