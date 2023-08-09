Политолог оценил вероятность военного вторжения в Нигер

Вероятность военного вторжения и вооруженного конфликта в Нигере на данный момент — 50 на 50. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил ситуацию, которая сложилась в регионе, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков.

«Ни одна европейская страна никаких конкретных действий пока не предприняла. Были сделаны заявления, но три воинских контингента, которые находятся на территории Нигера, а именно французский, германский и американский, никаких действий не начали. Кроме одного — были эвакуированы европейцы из Нигера», — сообщил специалист.

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Единственным же сделанным шагом Щербаков назвал ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Сроки ультиматума вышли. Никаких действий ни одна из сторон до конца не предприняла. Но национальные войска стран-участниц ЭКОВАС в той или иной мере мобилизованы. А экономическое положение Нигера ухудшается. Напряженность нарастает», — отметил он.

По мнению специалиста, если у стран ЭКОВАС получится добиться большего единства, то они начнут военную операцию. А если они почувствуют, что возникают трудности, то продолжат давить через экономику.

«У Нигера слабая экономика. Ему очень трудно противостоять такому давлению. А это очень сильно ослабляет позиции военных», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Отличие Нигера

При этом Щербаков отметил, что есть одно обстоятельство, которое выделяет Нигер из числа африканских стран, в которых происходили подобные перевороты.

«Нигер поставляет уран на международный рынок. Но доля его невелика, в основном это касается только Франции. А она сегодня легко сможет найти альтернативу поставкам из Нигера. Таким образом, принудить Францию к более позитивному отношению к мятежникам вряд ли удастся», — полагает он.

Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны. Они также сообщили об атаке французских сил на Нацгвардию.

Власти Франции категорически отвергают обвинения мятежников в Нигере.