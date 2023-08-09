Над Белгородской областью сработала система ПВО

Над Шебекинским городским округом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 9 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что воздушная цель была сбита на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

8 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины вели обстрел села Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. В частности, было зафиксировано около семи прилетов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.