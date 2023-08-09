США задумали испытывать гиперзвуковое оружие в Австралии

«Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях», — отмечает Вормут. По ее словам, на территории США мало открытых пространств, где можно провести такие испытания, так что Вашингтон задумался о помощи других стран.