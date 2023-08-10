CNN: Киев направил Пентагону доклад об использовании кассетных боеприпасов

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя властей Киева.

По словам украинского чиновника, документ содержит данные о количестве использованных кассетных снарядов и о пораженных целях. О конкретных цифрах, которые значатся в докладе, он отказался говорить.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отметил глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты продолжают повышать ставки, добиваясь от союзников поставок Киеву все более дальнобойного и смертоносного оружия. До этого боец казачьего батальона "Енисей" из бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", который выполняет задачи на участке фронта под Соледаром, говорил об активном применении кассетных боеприпасов со стороны Киева против позиций РФ.