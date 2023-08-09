Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Киева устроить теракт в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале уведомил, что на территории Подмосковья удалось сбить два дрона, которые пытались пролететь в Москву. Один упал в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении военного ведомства. Там также указано, что в результате этой атаки никто не пострадал, разрушений нет.