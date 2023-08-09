На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» впервые покажут пусковую установку мобильного комплекса «Ярс» и разгонный блок новейшего «Авангарда». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев .

«...Наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс". Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», - сказал Каракаев в интервью «Красной звезде».

Кроме того, публике представят машину дистанционного разминирования «Листва». Она предназначена для обеспечения проходимости дорог на маршрутах боевого патрулирования. Ранее генерал-полковник Каракаев заявил, что РВСН завершат процесс перевооружения на современные комплексы «Ярс» до конца 2023 года.