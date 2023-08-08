Над Черным морем замечены несколько самолетов разведки НАТО

Разведывательные самолеты сразу нескольких стран-членов НАТО в течение суток работали над Черноморской акваторией, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, были замечены американский RC-135, турецкий ДРЛО Е-7Т и французский Atlantique 2.

Причем «Атлантик» действовал в весьма необычном районе: в юго-восточной части, то есть у берегов Краснодарского края, и, вероятно, отслеживал корабли ЧФ и танкеры, — отмечает канал.

По информации канала, еще был замечен самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е, первоначально направлявшийся к Черному морю, но по неизвестной причине, развернувшийся и ушедший обратно на авиабазу Суда на Крите.

«Рыбарь» предполагает, что такая активность воздушной разведки НАТО не была случайной. Канал отмечает очень необычную активность Украины у берегов Одесской области и считает, что оба факта позволяют предположить попытку новых атак и налетов на территории и флот России.