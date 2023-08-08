Госиспытания дрона "Охотник" планируют завершить до конца года

"По существующим планам, госиспытания "Охотника" должны завершиться до конца текущего года, с начала 2024 года будет развернуто серийное производство с поставкой в войска. Контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков летательных аппаратов", - сказал собеседник агентства.