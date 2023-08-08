Госиспытания дрона "Охотник" планируют завершить до конца года

Источник: госиспытания тяжелого ударного БЛА "Охотник" планируют завершить до конца года
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Охотник" (индекс С-70) планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
"По существующим планам, госиспытания "Охотника" должны завершиться до конца текущего года, с начала 2024 года будет развернуто серийное производство с поставкой в войска. Контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков летательных аппаратов", - сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Тяжелый ударный БЛА "Охотник" разработан в "ОКБ Сухого", производится на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Ранее сообщалось, что 14 декабря 2021 года на Новосибирском авиационном заводе состоялась выкатка первого летного образца "Охотника" с плоским соплом. Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил тогда журналистам, что идет подготовка к испытаниям и первому полету беспилотника.