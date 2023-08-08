ВС РФ взяли пять населенных пунктов в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала объявил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в регионе.

«К территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — заявил он.

Ганчев охарактеризовал такой результат продвижения Вооруженных сил России как «серьезный».

Он также отметил, что движение российской армии вглубь Украины «происходит достаточно активно».

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВС РФ в течение суток продвинулись в Харьковской области на 11 км по фронту и более 3 км вглубь обороны Вооруженных сил Украины.