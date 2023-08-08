В Кронштадте испытают носитель «Калибров»

Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), выступающий носителем крылатых ракет семейства «Калибр», пройдет ходовые и государственные испытания в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщили в Зеленодольском заводе (входит в концерн «Ак Барс»).

Отмечается, что Кронштадт является внешней испытательной базой татарстанских корабелов.

В июле гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов пообещал, что МРК «Наро-Фоминск» будет передан Военно-морскому флоту России в декабре.

В декабре прошлого года корабль спустили на воду.