«Посылают как на убой»: украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
Контрнаступление украинской армии провалилось, потери большие. Об этом рассказал попавший в плен разведчик ВСУ, командир отделения Василий Палий.
— Если за месяц (до его плена) наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой, — сказал он.
Палий подчеркнул, что в украинской армии «разведка существует только на бумаге». Он также признал, что настроения среди его сослуживцев «не ахти», передает РИА Новости.
Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker заявил, что западные лидеры могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров в случае провала контрнаступления. Если глава республики не согласится, то варианты развития событий могут оказаться «совершенно непредсказуемыми».
Недавно украинские войска выразили свою жалобу из-за эффективных массированных ударов российской артиллерии. Продвижению украинцев мешают огромные минные поля российской армии.