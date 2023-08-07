Раскрыто число произведенных «Вертолетами России» в 2022 году вертолетов

«В 2022 году наш холдинг «Вертолеты России» произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году — 296, значительный рост», — сказал гендиректор госкорпорации, добавив, что рост производства произошел в основном из-за увеличения государственного оборонного заказа.