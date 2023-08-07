На Западе предрекли провал наступления Украины

«Украина должна показать, что она может продвигаться. Но все понимают, что, учитывая силы, находящиеся в распоряжении ВСУ, они неспособны опрокинуть российские войска в 2023 году», — сказал он, заявив, что боевые действия могут продолжиться в 2024 и 2025 годах.