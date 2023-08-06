ХАМАС приговорило семь человек к смертной казни
Военно-судебный комитет палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семерых человек к смертной казни, обвининив их в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня, в воскресенье, военно-судебный комитет в Газе приговорил к смертной казни через повешение семь коллаборационистов за связи с Израилем», — сказано в сообщении, где также отмечается, что этих людей обвинили в сотрудничестве с «враждебными иностранными сторонами» после нарушения ими 131 статьи «уголовного революционного кодекса 1979 года».
До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований.
Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.