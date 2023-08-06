Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ

Словацкая национальная партия (SNS) раскритиковала президента страны Зузану Чапутову, разрешившую девяти гражданам Словакии стать членами ВСУ. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в воскресенье, сообщает РИА Новости.

«Призываем президента Словакии к тому, чтобы она не давала подобных разрешений, потому что это угрожает нашей общей безопасности», - говорится в документе.

Сейчас граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента. Однако SNS намерена провести закон, который будет лишать наёмников гражданства Словакии.

По мнению SNS, «Россия и Украина должны решить свой конфликт сами», словаки в нём участвовать не должны.

Накануне стало известно, что президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, еще 26 гражданам в этом было отказано.