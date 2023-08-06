СМИ сообщили о сбитом в Курской области беспилотнике

В Курской области ночью сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, беспилотник залетел на территорию Россию около 3:00 по мск и был уничтожен.

Его обломки упали недалеко от деревни Степановка в Рыльском районе. Повреждений и пострадавших в результате сбития беспилотника нет, отмечает Shot.

Утром 6 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что деревню Кулига Рыльского района обстреляли со стороны Украины.