СМИ сообщили о сбитом в Курской области беспилотнике

Shot: в Курской области ночью сбили беспилотник самолетного типа
В Курской области ночью сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, беспилотник залетел на территорию Россию около 3:00 по мск и был уничтожен.
Его обломки упали недалеко от деревни Степановка в Рыльском районе. Повреждений и пострадавших в результате сбития беспилотника нет, отмечает Shot.
Утром 6 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что деревню Кулига Рыльского района обстреляли со стороны Украины.
В ночь на 5 августа Старовойт сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в Курской области в городе Рыльск. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
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